Un allaccio abusivo alla rete elettrica, ammanchi per 5 mila euro: donna assolta

Gela. Condannata in primo grado, assolta invece in appello. I giudici di secondo grado, infatti, hanno pronunciato una decisione favorevole nei confronti di una donna, che era stata sottoposta a verifiche, rispetto ad un presunto allaccio abusivo dell’energia elettrica. I tecnici arrivarono nella sua abitazione, in città, accertando delle irregolarità, con un ammanco, calcolato in circa cinquemila euro. Il giudice del tribunale di Gela aveva disposto la condanna. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, ha invece proposto appello, mettendo ancora in dubbio la riconducibilità dell’utenza all’imputata.