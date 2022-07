Un decesso per Covid in città, 93 nuovi casi e 127 guariti: due positivi ricoverati

Gela. Da tempo non si registravano decessi di pazienti gelesi positivi al Covid. Uno si è verificato nelle ultime ventiquattro ore, così come indica Asp. In città, i nuovi casi sono 93 a fronte di 127 guariti. In totale, si riscontrano 1.272 positivi. Due pazienti gelesi, positivi al Covid, sono stati ricoverati in degenza ordinaria.