“Una Buona Idea”, parte lavoro su progetto politico 2024: entro luglio secondo movimento

Gela. Il percorso in aula consiliare, in una delle fasi più difficili in assoluto per Palazzo di Città, lo stanno condividendo con i gruppi di centrosinistra. L’intesa politica c’è, intessuta intorno alla linea della “responsabilità” anche davanti ad atti importanti per le sorti della città. I civici di “Una Buona Idea”, ieri sera su convocazione del segretario Giovanni Giudice e del presidente Rino Licata, hanno fatto il punto, dopo che in settimana c’è stato un incontro allargato all’intera area progressista. Ieri, c’erano i dirigenti del partito, i consiglieri e i sostenitori del progetto nato ben prima delle amministrative di quattro anni fa e che si rivelò decisivo per la vittoria del sindaco Greco. Con l’avvocato i civici non condividono più alcun percorso anche se stanno mantenendo un posizionamento in aula favorevole agli atti che hanno incidenza diretta sulla città. Il rendiconto lo valuteranno, a partire dal parere dei revisori che sarà cruciale. Nel corso del confronto, è stato posto l’obiettivo di iniziare a lavorare sui punti programmatici che dovranno essere alla base del progetto per le amministrative del prossimo anno. La priorità attuale rimane quella di un’analisi attenta dello stato di salute dei conti del municipio. Patti a prescindere con l’amministrazione non sono all’ordine del giorno. Non ci sono stati riferimenti diretti alla prospettiva delle alleanze, probabilmente se ne riparlerà dopo.