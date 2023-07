Un’unica Zes per il sud Italia, Di Stefano: “Ma su vincoli bisogna cambiare passo”

Gela. Potrebbe nascere un’unica Zona economica speciale per l’intero sud Italia. C’è l’assenso delle autorità Ue alla proposta del governo italiano. Una decisione sulla quale si innesta anche il futuro prossimo di quella locale. Secondo l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, che seguì l’evolversi della Zes in fase di attuazione, bisogna però cambiare passo sui vincoli. “La notizia dell’ok da parte della vicepresidente della Commissione Ue Vestager che si è espressa a favore della proposta nazionale per l’istituzione di un’unica zona Zes per l’intero Sud Italia, non può che essere accolta favorevolmente e considero eccezionale la proposta del ministro Fitto. In concreto, si estenderebbero a tutto il Mezzogiorno le misure di accelerazione delle procedure autorizzative e di sostegno alle imprese per le Zes. L’ipotesi di un’unica Zes accrescerebbe l’attrattività e la competitività del Mezzogiorno. L’analisi politica – dice Di Stefano – però cambia bruscamente se a questo scenario non segue una rivoluzione che dovrebbe interessare la materia dei vincoli e delle normative per evitare di sprofondare nel paradosso del non sviluppo. Il paradosso, almeno per l’area Zes del territorio è che nel mutamento in positivo e con l’istituzione di un’unica Zes, nulla o quasi cambierebbe”. Il richiamo inevitabile è alla vicenda della zona Nord 2 dell’ex Asi. Area ricompresa nella Zes ma sottoposta a vincoli e senza che ci siano mai state compensazioni ambientali previste nel piano di gestione. “È sì un’area industriale appartenente oggi all’Irsap, quindi ricadente nella Zes, dove diversi imprenditori hanno acquistato i terreni per nuovi insediamenti produttivi ma ad oggi non è possibile piantare un chiodo a causa di mancati protocolli non rispettati tra Regione Siciliana ed ente gestore della Riserva Biviere. Ben si comprende quindi come la rivoluzione, sul piano nazionale, dell’istituzione di un’unica Zes sia intimamente connessa sul piano locale con la materia dei vincoli che, spesso, ha rappresentato e ancora rappresenta una morsa che blocca qualsivoglia ipotesi di sviluppo industriale locale. Sulla materia dei vincoli e sui pareri, questa città.- continua Di Stefano – sa bene che spesso si sono arenate ipotesi di sviluppo imperdibili”. Anche durante la sua esperienza in giunta, l’esponente civico ha cercato di arrivare ad intese complessive e ci fu l’istituzione della commissione di esperti per il rilascio delle autorizzazioni. La stessa commissione deve però accelerare.