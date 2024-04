Vandalizzate giostre a Macchitella, Trainito: “Più controlli e servono interventi in tante zone della città”

Gela. Deturpate le giostre di Macchitella che soprattutto nel fine settimana sono meta di famiglie, con bambini piccoli. Scritte tracciate con vernice rossa campeggiano nell’area destinata alle attrazioni. Riportano offese a danno dei medici “pro-Vax”, spesso oggetto di attacchi, mediatici e non solo, durante il periodo dell’emergenza Covid. “Vanno rimosse subito – dice il consigliere comunale Rosario Trainito – inoltre, servono controlli maggiori. Non possiamo consentire che qualche vandalo possa avere la possibilità di agire in questo modo in una zona tra le più frequentate in assoluto”. Trainito, nel corso della sua attività istituzionale, anche come presidente della commissione consiliare ambiente e sanità, ha più volte chiesto maggiore decoro e attenzione per Macchitella, unico vero polmone verde del perimetro urbano.



Più in generale, le segnalazioni che sta raccogliendo offrono uno spaccato preoccupante della situazione in città.