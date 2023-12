Variazioni bilancio per i progetti vanno in consiglio, Greco: “Confido in un atteggiamento responsabile”

Gela. Il parere dei revisori dei conti, seppur negativo come da indirizzo ormai consolidato, è stato rilasciato. Il pacchetto di variazioni di bilancio per i progetti è stato trasmesso alla presidenza del consiglio comunale. In aula, per decidere sulla ratifica, come concordato tra amministrazione e assise civica, si andrà la prossima settimana, prima delle festività. Dovrebbe essere questo il cronoprogramma, come riferito ieri dal presidente Salvatore Sammito. Ancora una volta, il parere negativo dei revisori scaturisce da un’imputazione delle somme ritenuta non in linea con la disciplina in materia. L’operato in tal senso dell’ex dirigente al bilancio è stato più volte segnalato dall’organo di controllo. Se il consiglio comunale non si esprimerà favorevolmente, la conseguenza potrebbe essere pesante, soprattutto per progetti già conclusi. Verrebbe a profilarsi una perdita dei finanziamenti e un danno erariale. L’amministrazione confida nella collaborazione istituzionale dell’aula.