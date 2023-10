Variazioni bilancio, subito un primo stop: in aula niente numero legale, no ritiro regolamento

Gela. Se ne riparlerà domani sera e con una soglia per il voto sicuramente più ridotta. Il percorso d’aula delle variazioni di bilancio, gran parte con parere negativo dei revisori, inizia con uno slittamento. Niente numero legale dopo che soprattutto l’opposizione si è opposta alla posticipazione del primo punto all’ordine del giorno, quello del regolamento per le forniture idriche alle utenze non coperte dalla rete. E’ un provvedimento già assai discusso e il centrodestra, con il meloniano Salvatore Scerra, è tornato a chiederne il ritiro. L’amministrazione non intende recedere, come ha invece riferito l’assessore Ivan Liardi.