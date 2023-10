Vegetariani e vegani in calo nel 2023 in Italia: quali potrebbero essere i motivi

L’alimentazione non è soltanto una semplice questione di abitudini ma in alcuni casi diventano fondamentali anche le scelte ideali e nutrizionali, creando una grandissima varietà di opinioni e possibilità. In un articolo di Repubblica apparso in estate si mette l’accento su l’inversione del trend dei vegetariani e vegani in leggera diminuzione nel 2023 rispetto all’anno scorso e soprattutto al 2017, quando la percentuale di persone che rifiutavano il consumo di carne a tavola toccava il suo picco.

I dati di Eurispes del 2023

Per la prima volta negli ultimi anni i dati di Eurispes rivelano una fase di stallo se non un leggero calo rispetto al 2022 delle persone che seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, a confermarlo sono i numeri rilevati a maggio 2023 in cui il 93.4% dei soggetti intervistati ha dichiarato di non seguire un’alimentazione vegetariana o vegana a differenza del 4.2%, dato inferiore rispetto allo scorso anno. Infatti, nel 2022 il 5.4% delle persone dichiarava di essere vegetariano, mentre il 2.4% seguiva un’alimentazione vegana.

I dati delle persone vegane sono scesi rispetto al 2017 quando avevano toccato il picco del 3%, anche i vegetariani presentano un trend in calo dell’1.2% ma rispetto allo scorso anno, dati netti che mettono in evidenza il calo del trend.

Probabili motivi dell’inversione di tendenza

I motivi che potrebbero rappresentare le cause di questa inversione di trend sono diversi, di sicuro pesano di più le ragioni che non appartengono alla scelta idealista di seguire un’alimentazione vegetariana e/o vegana.

Fra i primi motivi di questo calo potrebbero esserci le basse percentuali proteiche degli alimenti vegetariani e vegani rispetto alla carne, intendiamoci, ortaggi, frutta, verdure e formaggi contengono proteine in abbondanza, ma bisogna prestare più attenzione alle quantità e questo non sempre combacia perfettamente con i ritmi di vita veloci delle metropoli.

La soluzione più pratica per la maggior parte delle persone è quella di assumere integratori naturali di proteine, vitamine e sali minerali, questo per equilibrare al massimo il regime nutrizionale, al di là del consumo di carne.