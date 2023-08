Vela senza barriere, Lions: “Piantiamo un altro seme”

Gela. Oggi, come abbiamo già riferito, si è svolta la seconda edizione della manifestazione “Un mare di vele blu” organizzata dai Lions Club di Gela, Gela Host, Del Golfo di Gela, Ambiente Territorio e Cultura e del Leo Club, con la collaborazione del Club Nautico, del Circolo Velico, del Motovelica di Gela, l’Agesci Gela 4 e la Procivis, con il coordinamento della dottoressa Tiziana Provenzano, referente dell’Aias, che ha coinvolto le associazioni di volontariato della città.

“Una manifestazione che dimostra che la città è capace di grandi momenti di aggregazione tra le varie anime votate al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. “Un mare di vele blu” è un’occasione straordinaria di emozioni forti che riempiono il cuore di chi riceve e di chi dà. Come si può rappresentare il dono in una immagine? – si legge in una nota – forse con una mano che pianta un seme nel terreno. Un seme che racchiude il grande significato del bene e dell’amore. Giovanni Iozza, presidente del Lions Club Gela Host ha detto che “donare racchiude in sé un fortissimo potere: quello di creare un legame, costruire un ponte tra noi e l’altro, aprirsi alle persone. Condividere con gli altri non ha importanza l’oggetto che si sta donando, basta anche un semplice sorriso”.