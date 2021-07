“Verranno adottate misure rafforzate”, Greco: “Contagio in città è preoccupante”

Gela. L’invito è sempre lo stesso, a vaccinarsi e a farlo prima possibile. Dopo quanto riferito ieri sera, in consiglio comunale, il sindaco Lucio Greco, questa mattina, ha comunicato che verranno predisposte misure rafforzate, per tentare di limitare il contagio Covid, in città. I numeri di ieri, con 117 positivi, nell’arco di sole ventiquattro ore, hanno fatto alzare ancora di più l’attenzione. Il contagio sembra non incontrare ostacoli. “Sono in contatto con Asp – ha detto Greco – pensiamo a misure, nell’ottica di un rafforzamento. Incontrerò le associazioni di categoria e vogliamo coinvolgere quelle di volontariato e di protezione civile”. Il sindaco ha ribadito che i numeri attuali disegnano una situazione “delicata, preoccupante”. “La situazione – ha continuato – determina forte, forte preoccupazione”.