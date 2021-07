Acqua in strada ad Ospizio Marino e sul lungomare, da questa mattina vasta perdita

Gela. Dalle prime luci del giorno, una vasta perdita idrica si nota lungo il quartiere ex Ospizio Marino. La perdita arriva sul lungomare, con tutte le conseguenze del caso. Il presidente dell’associazione “Aria Nuova” Saverio Di Blasi segnala che nello stesso punto, sono già diverse le riparazioni effettuate, ma senza risultato, visto che l’acqua fuoriesce regolarmente, con gravi perdite. “Una città senza regole – spiega Di Blasi – servirebbero interventi veri di riparazione e invece chi vive nel quartiere si trova sempre a dover fare i conti con l’acqua in strada, in una città dove invece l’acqua corrente non arriva nelle abitazioni”.