Verstappen chiude la stagione vincendo, Leclerc secondo

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappenchiude la stagione alla sua maniera: vincendo il Gran Premio di Abu Dhabi e chiudendo il suo 2023 con diciannove vittorie su ventidue gare. Dietro di lui la Ferrari di Charles Leclerc, che nonostante il suo secondo posto non riesce a guadagnare i punti necessari per far sì che la Rossa finisca davanti a Mercedes nella classifica costruttori. Terzo George Russell, proprio su Mercedes, seguito dall’altra Red Bull di Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi per il contatto con Norris, con quest’ultimo che termina invece in quinta posizione. Gara tutta in salita, invece, per Carlos Sainz, con il ferrarista che, partito dalla sedicesima posizione, chiude addirittura in diciottesima, senza aver quasi mai avuto la possibilità di ribaltare questo esito. Sesto Piastri su McLaren, settimo Alonso su Aston Martin, seguiti da un ottimo Tsunoda su Alphatauri in ottava posizione. A chiudere la top ten dei punti a Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Aston Martin di Lance Stroll. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).