Vertenza Medi group: Lorefice, Di Paola e Farruggia ai tornelli, “garanzie per operai”

Gela. Vogliono cercare di seguire tutte le strade utili per fare in modo che gli operai Medi group possano rientrare al lavoro prima possibile. Questa mattina, il senatore Pietro Lorefice, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola e il consigliere comunale Virginia Farruggia, si sono recati ai tornelli di raffineria Eni, dove da giorni va avanti il presidio degli operai edili, al momento fuori dal ciclo produttivo a causa della messa in liquidazione dell’azienda, tra le più importanti del settore, sul territorio. Gli esponenti grillini vogliono creare un tramite istituzionale, per fare in modo che entro settembre tutti i dipendenti Medi group abbiano la certezza del posto di lavoro, anche in altre aziende.