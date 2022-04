“Vertice maggioranza occasione per fare chiarezza”, Sincero: “Perchè delega a Casciana?”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, dopo diverse settimane di attesa e tante difficoltà nel mettere insieme i numeri in consiglio comunale, ha deciso di sedersi intorno ad un tavolo, insieme alla sua maggioranza. Come abbiamo riportato negli scorsi giorni, è fissato tra qualche ora il vertice, che diversi alleati attendevano. Incomprensioni e dubbi da sfatare, tra i pro-Greco, non ne mancano affatto. Le priorità, politiche e amministrative, sono molteplici e a breve l’assise civica sarà chiamata a pronunciarsi sul regolamento per la gestione degli immobili abusivi ma anche sugli atti finanziari e sull’eventuale nuovo contratto Ghelas. I numeri, troppo spesso, non tornano e in consiglio comunale le difficoltà diventano manifeste. I civici sono tra quelli che, a più riprese, hanno sostenuto la necessità di “fare chiarezza”. Chi vuol stare in maggioranza (partiti compresi) deve dare segnali concreti. “E’ stato il sindaco a convocarci – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – vedremo cosa vorrà dirci. Spero possa essere la prima di tante occasioni di confronto. Le nostre priorità sono chiare e riguardano lo sviluppo della città, con i programmi di finanziamento ma anche attraverso le infrastrutture. E’ importante quello che stiamo facendo anche con l’area di crisi complessa, attraverso i contatti e il dialogo con l’assessore regionale Antonio Scavone, che dimostra forte interesse per il territorio. Siamo sempre stati chiari e non abbiamo fatto mancare il nostro supporto. La riunione potrà essere utile per capire chi ci sarà e avere contezza di chi voglia proseguire con il sostegno al progetto politico”. I civici, anche nelle ultime settimane, hanno più volte criticato partiti come Forza Italia, assai restii a sostenere gli atti dell’amministrazione e spesso assenti quando si tratta di perorare la causa. In queste ultime settimane, Greco ha riaperto il canale di comunicazione con il Pd e pare che contatti con i dirigenti dem ne abbia avuti. Un perimetro politico alla luce del sole è quello che più interessa l’area civica. “Penso che sia l’ora di giocare a carte scoperte – aggiunge Sincero – senza tatticismi e senza mimetizzarsi”. In un clima politico non proprio sereno, l’amministrazione comunale si trova ad affrontare capitoli, forse decisivi. Ieri, però, a molti non è sfuggito che alla firma dell’accordo per il passaggio di gestione delle strutture portuali locali mancassero il sindaco e la sua giunta. La delega, l’avvocato, l’ha data al presidente della commissione consiliare urbanistica, Vincenzo Casciana (presente a Palermo) e al forzista Carlo Romano, presidente della commissione mare (che per impegni imprevisti ha dovuto declinare). Se per l’azzurro c’è comunque un vincolo politico che lo lega alla maggioranza, l’anomalia è stata quella di Casciana.