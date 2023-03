Vigili del fuoco in piena emergenza, “drammatica carenza personale”: stato di agitazione

Gela. Organico sempre più ridotto e sono enormi le difficoltà per il comando provinciale dei vigili del fuoco, a partire da quello che accade nelle sedi distaccate, compresa quella locale. Le segreterie di Cisl-Vvf, Confsal Vvf e Usb Vvf, attraverso i segretari Giovanni Candura, Salvatore Citrano e Maurizio Marotta, hanno dichiarato lo stato di agitazione. Senza riscontri in tempi celeri, non escludono lo sciopero. Lo spiegano in una nota. Parlano di “drammatica carenza di personale”. I turni sono massacranti e spesso vengono depennate le ferie. Nella sede di Caltanissetta del comando provinciale, spesso manca la piena operatività delle dodici unità. Capita che il distaccamento di Gela, con organico minimo di sette unità, sia costretto a chiedere l’intervento di vigili da altre sedi. In una città, spesso in piena emergenza sicurezza, neanche i vigili del fuoco riescono ad avere una copertura totale. La stessa autoscala, spiegano le organizzazione sindacali, viene impiegata da altri comandi siciliani. I vigili del fuoco della sala operativa vengono impiegati nelle squadre di intervento, lasciando anche un solo collega. Con l’avvicinarsi del periodo estivo, costellato da incendi costanti, la situazione rischia di peggiorare.