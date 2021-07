Violenze e abusi nella comunità per disabili, tre arresti: Scordio ai domiciliari

Caltanissetta. I carabinieri del Nas e quelli del comando provinciale di Caltanissetta ritengono che in una struttura per disabili psichici a Serradifalco, gestita da un gruppo riconducibile ad una proprietà gelese, si siano verificati anche episodi di violenza sessuali sugli ospiti. Sono scattati gli arresti per il 54enne Vincenzo Biundo (trasferito in carcere), per il cinquantenne Rocco Giovanni Scordio e per Rosa Anna Milazzo di 51 anni (i due sono ai domiciliari). Misure interdittive sono state imposte ad un 24enne e ad un 75enne. C’è anche un sesto indagato, a piede libero.