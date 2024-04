Voleva rubargli lo scooter, giovane minacciato con una pistola: condanna per un minore

Gela. La condanna è stata pronunciata dal tribunale minorile di Caltanissetta. Tre anni e sei mesi per un giovane che era accusato di tentata rapina. Secondo la ricostruzione investigativa, in un tratto di via Venezia, bloccò un coetaneo, che era in sella ad uno scooter. Lo avrebbe minacciato con una pistola, poi rivelatasi a salve. Voleva lo scooter e avrebbe sparato anche alcuni colpi. In aula, la procura minorile ha confermato le contestazioni iniziali, concludendo per la condanna. La difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello, ha cercato di ridimensionare i fatti.