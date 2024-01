Volley, sabato amaro per Ecoplast e Nuova Città di Gela

Gela. Sabato pomeriggio amaro per lo sport gelese. Dopo la sconfitta del Gela Futsal in casa contro il Marsala, perdono anche Ecoplast Volley e Nuova Città di Gela. La prima perde al tie-break una gara combattuta fino all’ultimo secondo con il punteggio di 3-2. Risultato del primo set (28-26 per gli ospiti) che riassume perfettamente quello che i tifosi hanno visto per più di due ore: spettacolo, adrenalina ed equilibrio. Nel secondo set i gelesi non demordono e pareggiano i conti portando la gara sull’1-1. L’Ecoplast passa addirittura in vantaggio vincendo il terzo parziale con il netto risultato di 25-12. Sembrava tutto fatto per l’ennesima vittoria casalinga dei biancorossi ma nulla da fare: la Volley Valley porta la partita al tie-break grazie ad un punteggio di 25-20 nel quarto set. Quinto parziale equilibrato fino all’ultimo secondo e vinto di misura dai catanesi con il risultato finale di 19-17. La gara ha dato prova di come l’Ecoplast può dare filo da torcere a chiunque nel proprio girone, coach Blanco avrà sicuramente poco da rimproverare ai suoi giocatori che hanno lottato fino all’ultimo punto.