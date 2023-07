“Performer cup 2023”, Sofia di Dio e Vincenzo Cosca vincono tra 1500 artisti europei

Ostia Antica. Artisti gelesi sugli scudi alle finali nazionali ed europee “Performer Cup 2023”, evento legato all’omonimo programma televisivo trasmesso su Rai 2, che hanno richiamato l’interesse di oltre 1500 partecipanti presso il Baia Holiday di Ostia Antica. La vittoria è andata a Sofia Maria Di Dio, prima assoluta nella categoria “Performer completo, over 18” e a Vincenzo Cosca che si è imposto sia nella “Danza” che nella categoria “Recitazione maschile over 18”. Secondo posto per Giulia Di Dio (Canto femminile 16/18) e lo stesso Vincenzo Cosca, sempre tra le posizioni di vertice, anche nella “Performer completo maschile over 18”. A completare il successo degli artisti della emergente compagnia made in Gela “L’ Erba Tinta”, la medaglia di bronzo (Compagnia piccola over 15) ottenuta da Orazio Di Giacomo, Giulia e Sofia Di Dio.