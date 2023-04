25 aprile, amministrazione commemora i partigiani gelesi della resistenza

Gela. Nel 78° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista, Gela, oltre a confermare i valori che animarono la resistenza ed ai principi costituzionali, vuole ricordare per la prima volta il 25 aprile i partigiani gelesi, tra i quali tre donne, che sacrificarono la loro vita per l’Italia. Ricordando il sacrificio dei caduti per la libertà e la democrazia, i cittadini gelesi esprimono il rifiuto di ogni forma di totalitarismo, di violenza e sopraffazione, ovunque si manifestino, e ribadiscono il proprio impegno per l’affermazione degli ideali di pace e giustizia sociale.