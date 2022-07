Accessi al mare e non solo, riparte il dialogo tra l’associazione H e l’amministrazione

Gela. Qualche spiraglio c’è ed ha trovato riscontro anche nel corso di un incontro che si è tenuto oggi tra i rappresentanti dell’associazione H, l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e i tecnici comunali. Il settore sta completando le attività per coprire gran parte degli accessi al mare, con pedane che possano consentire anche ai diversamente abili di fruire delle spiagge. L’assessore Morselli ha spinto parecchio sul punto, per cercare di superare limiti evidenti nell’organizzazione. I rappresentanti dell’associazione, Paolo Capici ed Emanuele Maniglia, hanno chiesto un ulteriore impegno per favorire misure a supporto dei diversamente abili e non solo rispetto agli accessi al mare.