Accessi al mare per i disabili, accuse incrociate sui fondi: Regione ha liquidato 60 mila euro

Gela. Negli ultimi giorni, mentre è montato il fronte della sfiducia al sindaco Lucio Greco, anche il contributo per gli accessi al mare, essenziali per i disabili, si è posto come tema politico. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento cinquestelle e vicepresidente Ars, ha sottolineato che tra le carenze amministrative della giunta Greco bisognava annoverare anche il mancato uso del contributo della Regione, scaturito da un suo emendamento alla legge regionale dello scorso anno. Un totale di centomila euro per le passerelle utili a favorire l’accesso al mare per i diversamente abili. Una posizione anloga l’ha espressa il consigliere pentastellato Virginia Farruggia. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Romina Morselli, ha però sottolineato la mancata corresponsione dei fondi da parte degli uffici palermitani. Con Palazzo di Città nella morsa della crisi finanziaria, senza quel contributo sarebbe stato più difficile gestire gli interventi per gli accessi al mare. La parola finale intorno al contendere l’ha appena messa l’assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, che ha disposto la liquidazione di 60 mila euro, pari al sessanta per cento dell’intero contributo. Lo stanziamento è stato liquidato in favore del Comune con la firma del dirigente del settore 7.