Adesione piano di riequilibrio, nuova prova in aula: Sammito, “prevalga buonsenso di tutti”

Sembrava che le divergenze interne ai pro-Greco, manifestate con il voto al rendiconto 2021, potessero rendere necessario un chiarimento, soprattutto per ristabilire un certo feeling con gli autonomisti che sull’atto finanziario hanno deciso di astenersi. In realtà, in giornata, non si è concretizzato nessun incontro. I pro-Greco si ritroveranno già domani mattina in aula consiliare. All’ordine del giorno rimane la proposta di adesione al piano di riequilibrio, altro passaggio delicato che però non può essere “bucato”, visto che gli occhi del commissario regionale sono fissi su ciò che si verifica all’interno del civico consesso. Il presidente del consiglio Salvatore Sammito sa bene che i pro-Greco non potranno certo cullarsi sull’idea dell’autosufficienza numerica, che non hanno. “Spero che si mettano da parte le collocazioni politiche e si vada oltre i rapporti di maggioranza o di opposizione – dice Sammito – voglio pensare che prevarranno il buonsenso e la piena condivisione degli interessi della città. Sono certo che ci saranno consiglieri capaci di farsi trasportare proprio dall’interesse per la città, consentendo all’amministrazione di ottenere l’assenso all’adesione al piano di riequilibrio”.