Futsal, organico rafforzato in vista della Serie B

Durante una conferenza stampa il presidente Maurizio Melfa, affiancato dal mister Enzo Fecondo, dal direttore generale Giovanni Di Buono, dal team manager Francesco Incardona, dall’amministratore delegato Dario Antonuccio e dal preparatore dei portieri Filippo Rapicavoli, ha mostrato grande ambizione per la prossima stagione, tenendo soprattutto conto degli ottimi risultati delle ultime due stagioni. Tanta fiducia anche nei confronti dei giovani, a cui è stato concesso largo spazio nella scorsa stagione. Annunciato dalla società anche il logo, che sarà lo stesso del calcio a 11 e uguale a quello della passata stagione. “Con i nuovi acquisti stiamo andando a rafforzare un organico già importante per la categoria – afferma il direttore generale Giovanni Di Buono – avere un gruppo del genere invidiato da tutti in Sicilia per noi è un onore e un vanto”.