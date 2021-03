Affidamenti diretti e cassonetti “vergogna”: Bunetta, “Balbo non rispetta cittadini”

Butera. La gestione del servizio rifiuti, organizzata dal sindaco Filippo Balbo, che è anche presidente della Srr4, viene totalmente bocciata dal segretario cittadino del Pd, Alessio Bunetta. “Il rispetto dei cittadini-contribuenti viene prima di tutto. Così come il rispetto e la cura della città – dice – che invece è completamente in stato di abbandono. E’ sotto gli occhi di tutti. Una città invasa dalle erbacce e dai rifiuti. È questo che i cittadini si meritano?”. Bunetta richiama il recente affidamento diretto dei lavori di manutenzione ad un’azienda privata, non di Butera. “L’amministrazione ha trovato la soluzione, dando un incarico diretto di 16.583,17 euro ad una impresa non buterese che si occuperà di sfalcio delle erbacce, potatura alberi, spazzamento e pulizia delle vie del centro. E Le imprese locali? Ancora una volta lavoreranno la prossima volta. C’è un problema di fondo che si traduce in mancanza di rispetto. I cittadini e le imprese locali servono solo al pagamento dei tributi, ma non hanno le competenze e i requisiti, secondo gli attuali amministratori, per svolgere attività che si preferisce affidare a manovalanze non della città. Chiediamo rispetto e puntualità nel servizio – aggiunge – così come noi cittadini siamo puntuali sul pagamento delle tasse. E pensare che il sindaco con i suoi soliti post autocelebrativi un anno fa annunciava l’introduzione delle premialità”.