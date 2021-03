“Agenda Urbana”, Regione stringe su progetti esecutivi: “Comune anticiperà somme”

Gela. Le procedure, fino ad ora, sono tutte andate a buon fine, con la conferma dei finanziamenti per milioni di euro, rientranti nel programma di “Agenda Urbana”. Il gruppo tecnico che sta seguendo le attività istruttorie e di verifica, dovrà però fare di necessità virtù. I progetti esecutivi devono essere convertiti in definitivi, ma con risorse che dovrà anticipare Palazzo di Città. Serve una somma che oscilla, in base alle prime quantificazioni, tra i 150 e i 200 mila euro. Il tema è stato affrontato, negli scorsi giorni, durante una riunione, convocata dall’assessore Terenziano Di Stefano, che sta monitorando il capitolo “Agenda Urbana”, insieme al dirigente Antonino Collura, che è a capo dell’Autorità urbana. “Non abbiamo ricevuto ancora una nota ufficiale dalla Regione – dice Di Stefano – ma siamo stati informati della necessità di procedere da subito ai progetti definitivi. Fortunatamente, avevamo predisposto un capitolo di bilancio che riguarda proprio spese in materia di progettazione. Le somme arriveranno da quel capitolo. Chiaramente, se il Comune non avesse avuto a disposizione una fonte di questo tipo, ci saremmo trovati seriamente in difficoltà. Purtroppo, sappiamo molto bene che per evitare qualsiasi scivolone, bisogna sempre stare attenti e devo dire che il gruppo di lavoro è pronto e non si fa mai trovare impreparato”. Palazzo di Città, almeno per il dossier “Agenda Urbana”, ha come obiettivo quello di incassare tutti i finanziamenti disponibili (circa 20 milioni di euro), attivare le gare e arrivare ai cantieri.