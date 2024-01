Aggressione di gruppo in via Generale Cascino, anche l’accusa di tentato omicidio: disposto giudizio

Gela. Per i pm della procura e per i poliziotti del commissariato, fu più di una rissa. Ci sarebbe stato l’obiettivo di uccidere un rivale, preso di mira davanti ad un’attività commerciale di via Generale Cascino. E’ stato disposto il giudizio immediato per i cittadini romeni coinvolti nei fatti che si verificarono la scorsa estate. La violenta aggressione di gruppo venne ripresa dai sistemi di videosorveglianza delle attività presenti in zona. Il ferito riportò conseguenze. Vennero eseguite misure restrittive per cinque coinvolti, tutti cittadini romeni da tempo residenti nel territorio locale. Dovranno rispondere alle pesanti contestazioni. Due provvedimenti vennero emessi con la custodia cautelare in carcere.