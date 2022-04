Calcio a 5, cinque gol del Gela all’Akragas e speranza C1 ancora viva

Gela. La manita del Gela lascia in scia la squadra biancazzurra a due giornate dalla fine della stagione regolare del torneo di serie C2 di calcio a cinque. L’Akragas perde 5-0 contro la squadra di Enzo Fecondo confermando il buon finale di stagione. Nel primo tempo le reti di Di Bartolo, Mammano e ancora Di Bartolo. Nella ripresa in gol Marchese e Brasile. Non hanno giocato per squalifica e infortunio Caglià e Cinici.