Alleanza progressista, contatti informali M5s-dem: Lorefice, “nessun veto ma serve progetto serio”

Gela. Incontri ufficiali, per ora, non ce ne sono stati. Si attende che i dem locali mettano le cose in chiaro con l’assemblea annunciata dal commissario Giuseppe Arancio. In questo periodo, però, non sono mancati i contatti informali per riallacciare la linea tra democratici e grillini. I parlamentari del Movimento cinquestelle sono sul territorio, approfittando della pausa estiva delle attività istituzionali all’Ars e in parlamento. Oggi, i pentastellati faranno il punto con l’incontro regionale, atteso da tempo. Sul fronte M5s non sembrano esserci ostacoli alla ripresa del dialogo con il Pd, nel percorso di costruzione di un’alleanza progressista. In settimana, proprio gli esponenti del Movimento cinquestelle hanno incontrato i riferimenti dell’intergruppo “Unità progressista”. In questi mesi, sono maturate distanze nette e nonostante il tavolo per chiarire, soprattutto dal gruppo di “Rinnova” sono arrivate reazioni piuttosto caute. In una prospettiva più ampia di alleanza, i grillini non hanno mai rinunciato all’apporto del Pd ma vanno definiti diversi aspetti. “Non mettiamo preclusioni – dice il senatore Pietro Lorefice – in questo periodo, ci sono stati solo contatti piuttosto informali con i gruppi. Qualche fuga in avanti c’è stata, mi sembra evidente. Forse, ci sono troppo sindaci già candidati. A noi, interessa un progetto solido e serio. Si deve ragionare in una prospettiva per la città non di cinque anni ma di dieci anni. Chiaramente, non abbiamo preclusioni ma allo stesso tempo non ci faremo imporre candidati a prescindere, questo è da escludere”. Quello di un candidato che metta d’accordo l’area progressista potrebbe essere un punto dirimente.