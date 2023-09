Gela. Vittoria per i due atleti gelesi Francesco Zito e Francesca Sonia Alferi, invitati a Palettò, in provincia di Catania, per una gara in strada in occasione di una festa cittadina. I due hanno vinto nella gara di 6.5 km, rispettivamente nella categoria M65 e nella categoria F40.

Prova pesante per entrambi gli atleti, con 10 giri da percorrere, ciascuno di 650 m. Risultati importanti per i due atleti gelesi, che grazie a questi risultati hanno sicuramente portato in alto il nome di Gela.