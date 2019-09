L’Amatori Gela presenta lo staff, Fausciana: “Ripartiamo dal basso per creare entusiasmo”

Mirko Fausciana, gelese doc, punta tutto sulla gelesità e su un mix di giovani e calciatori esperti. “Ci sono elementi come Italiano, Mezzasalma, Buttiglieri, Fiore, che possono aiutare i tanti giovani a crescere – dice – giocheremo in campi e contesti particolari. Servirà l’esperienza. Il dualismo? Sarà una sana rivalità sportiva, non esistono nemici ma solo avversari. Credo che ci stimoleremo a vicenda. Sarà bello per tutte e due le squadre”.

Il cantiere Amatori Gela, che attende il cambio di denominazione in Gela dalla Lnd Sicilia, è ancora aperto. Maurizio Nassi spera di non dover indossare calzoncini e scarpette. “Ho smesso di giocare – ammette- ma se dovesse esserci bisogno valuterò questa possibilità. Qui la categoria non conta. Conta il progetto e dobbiamo tornare a scalare i campionati nelle categorie che ci competono”.

Orgogliosi Felice Mezzasalma e Francesco Italiano. “Per noi – hanno detto – è una questione di cuore. Quando c’è il delfino in mezzo e quei colori la categoria non conta. Ritroviamo insieme l’entusiasmo e riportiamo la gente a innamorarsi del calcio”.