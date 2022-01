Appalto rifiuti, Greco contro Balbo: “Ci sono interessi per impedire la gara a Gela?”

Gela. In attesa di capire quale sarà la soluzione all’intricata questione del servizio rifiuti, l’unica certezza rimane la totale incompatibilità, politica e non solo, tra il sindaco Lucio Greco e il presidente della Srr4, Filippo Balbo (sindaco di Butera). Greco va avanti nella direzione di una gara, autonoma dal servizio in house. Balbo ha sempre stoppato questa soluzione, non ritenendola praticabile. Il sindaco, per tutta risposta, rilancia pesanti dubbi, anche su possibili “interessi” che starebbero dietro alla volontà di impedire la gara per Gela, sostanzialmente imponendo il servizio in house. “Non comprendere che la città di Gela, per numero di abitanti e per la sua estensione e complessità urbanistica, è completamente diversa rispetto a tutti gli altri Comuni più piccoli della Srr, conferma la superficialità con cui Balbo – dice Greco – pensa di gestire un servizio delicato e complesso come quello della raccolta differenziata. Non capire, in ragione di queste considerazioni, che certe logiche e certe regole, forse valide per i piccoli centri, possono rivelarsi devastanti per un grande centro urbano, dimostra la sua limitata visione”. Riprendendo i tanti dubbi sollevati dai sindacati sul servizio in house, l’avvocato fa un elenco preciso.