Ars, liste in chiusura: Scuvera favorito per FdI, prossime ore saranno decisive

Gela. Nessuna ufficialità, almeno fino a quando le liste non verranno depositate. Nelle ultime ore, però, sembrano essere salite le quotazioni del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera. La proposta del gruppo locale per l’Ars pare abbia ormai convinto i vertici del partito di Giorgia Meloni. Salvo sorprese dell’ultimo momento, sempre possibili in una fase ancora incerta, dovrebbe essere lui il candidato gelese per l’Ars, sotto le insegne di Fratelli d’Italia. Se venisse ufficializzato sarebbe un riconoscimento pieno al gruppo dirigente della prima ora, che ha risollevato le sorti del partito locale e che ha sempre seguito i dettami della linea del leader nazionale. In questo modo, Scuvera si aggiudicherebbe la partita sull’altro candidato forte, in lizza per un posto per l’election day, l’esponente di DiventeràBellissima Pino Federico. Per l’ex parlamentare Ars sembrava possibile la corsa nella lista meloniana, in base all’accordo stretto tra i due partiti. La base cittadina di Fratelli d’Italia ha sempre posto un argine netto. Non accetterebbero una candidatura ritenuta “esterna” e non congeniale al percorso di sviluppo del partito locale. A questo punto, però, bisognerà attendere l’ufficialità. Qualche colpo di scena potrebbe ancora esserci. La candidatura di Federico interessa anche ad altri gruppi.