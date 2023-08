Assemblea dem, confronto interno possibile a fine settembre: tanti nodi da sciogliere

Gela. E’ atteso come primo vero momento di confronto interno, in un Pd locale che in questi mesi è stato attraversato da tensioni sempre più aspre. L’assemblea cittadina del partito, già annunciata dal commissario Giuseppe Arancio, dovrebbe tenersi non prima di fine settembre. L’ex parlamentare Ars, ora faro del partito locale, aveva già indicato il periodo successivo all’8 settembre. La scorsa settimana l’ha confermato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i vertici provinciali dem, il segretario Renzo Bufalino e il presidente Massimo Arena. E’ probabile, anche sulla base degli impegni di alcuni dirigenti, che la riunione possa tenersi sul finire di settembre. All’assemblea ci saranno tutti i dirigenti locali, dall’ex segretario Guido Siragusa all’attuale componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. Ha confermato la sua presenza, tra gli altri, anche l’ex parlamentare regionale Miguel Donegani. Arancio dovrà cercare di superare una fase di evidente flessione del partito, almeno rispetto agli equilibri interni. Ci sono le alleanze da strutturare e l’area di centrosinistra, ancora oggi, non è così delineata. Dem e grillini dovrebbero farsi fautori dei destini di una coalizione che sia alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra. Al momento, non è facile pronosticare l’esito di un tavolo progressista, partito lo scorso anno e poi quasi del tutto fallito, tra i dilemmi dem e le incertezze sul prosieguo dimostrate da altre forze. Il nuovo corso democratico non convince tutti i possibili pezzi di un’unità ancora lontana dalla piena consacrazione.