“Il mio rapporto politico rimane solido con Turano”, Incardona: “Collocazione? Vedremo”

Gela. L’interesse verso un progetto centrista non è mai venuto meno. L’assessore Salvatore Incardona, in questa fase, sta dando però priorità all’esperienza amministrativa, a sostegno della giunta Greco. C’è soprattutto la situazione finanziaria del municipio che preoccupa. Sul piano politico, l’assessore conferma la vicinanza a Mimmo Turano, da sempre un suo riferimento palermitano. “Qualcuno ha sostenuto che ci fossero delle frizioni, ma non è affatto vero – dice – seguo il suo progetto e lo farò anche per le prossimi scadenze elettorali, ad iniziare dall’eventuale voto per le Province. Ne abbiamo discusso di recente”. Nello schieramento pro-Greco, quella di Incardona è una posizione che non ha mai messo alle spalle l’esperienza centrista e l’Udc l’ha più volte sostenuto nelle sue scelte. Il rapporto politico con l’assessore regionale Turano, in ogni caso, sembra prevalere. L’esponente del governo Schifani ha abbracciato posizioni di centrodestra, optando per la Lega. “Una mia collocazione? Ne parleremo – precisa Incardona – sicuramente, il mio riferimento rimane l’assessore regionale Turano. Il resto, si vedrà in seguito”.