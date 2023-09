Associazione Interporto Gela ottiene il patrocinio della fondazione Enzo Ferrari

Gela. Per i progetti sostenuti dall’associazione Interporto del Golfo di Gela arriva un patrocinio piuttosto importante, quello della fondazione “Casa di Enzo Ferrari”. Il presidente Fabrizio Corsini ne ha dato comunicazione direttamente ai responsabili della struttura locale che ha sede anche nell’area portuale di Taranto. Come più volte sottolineato da uno dei referenti dell’Interporto, Marco Fasulo, l’associazione punta a rilanciare il progetto di free trade zone, come zona franca doganale e fiscale per il sito locale e ancora quello di strutturare un vero e proprio Interporto.