Atletica Gela a Ribera, buoni riscontri per i podisti locali: “In città servono strutture”

“Vorremmo fare allenare i ragazzi in luoghi sicuri e comodi e non sulle strade percorse dalle auto. Per tali ragioni lanciamo un appello ai dirigenti scolastici interessati ad avviare progetti di atletica leggera nelle scuole, disponibili a mettere a disposizione la palestra e il cortile per gli allenamenti. Chi fosse interessato può contattarci alla mail [email protected] ”. L’anno si concluderà con la cena sociale con le famiglie, prevista per martedì prossimo. Sarà l’occasione per scambiare gli auguri di un sereno Natale ed un prospero anno nuovo.