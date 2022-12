Concluso il festival “Versi di luce”, premiati anche gli studenti del liceo classico

Soddisfatto Elio Cassarino, presidente di “Stella maris”. “Il lavoro degli studenti del Liceo Classico – racconta Elio Cassarino – è stato notevole ed ha lasciato a bocca aperta la giuria internazionale che ha apprezzato notevolmente il processo creativo che ha portato ad un prodotto finale originale ed intenso. Sono felice per il successo dei ragazzi dell’Eschilo ma anche per la bella figura che ha fatto Gela ad un Festival così prestigioso. Il livello di prodotti cinematografici con cui abbiamo partecipato è stato altissimo e la giuria internazionale ha voluto rimarcarlo”. A gennaio nel corso di una cerimonia saranno proiettati tutti i corto delle scuole gelesi ed un’altra giuria assegnerà un altro premio GeloiInVersi. A dare vita ad una storia ambientata nel periodo della seconda guerra mondiale sono stati gli studenti, Laura Macaluso (regista), Federica Tascone (aiuto regista e fotografa), Daniele Cimino (arrangiamento musicale), Giorgia D’Amico, Aurora Ciaramella, Daniele Cimino, Laura Macaluso, Federica Tascone e la professoressa Angela Palmeri (sceneggiatori), Cesare Tosini (scenografo), Flavia Barletta, Giulia Casciana, Angelo Cassarino, Daniele Cimino, Francesco Gallenti, Miriam Guida, Cesare Tosini, Rocco Vella (attori), Beatrice Bennardo (comparsa), Marta Migliore e Roberta Susino (trucco e parrucco), con la partecipazione straordinaria dei bambini Giulia Anzaldo e Gioele Francesco Gambino. Tutor la professoressa Angela Palmeri, referente del progetto la professoressa Maria Concetta Goldini. Nei giorni scorsi al Civico 111 sono stati assegnati i premi GeloinVersi 2022 per la sezione video-arte La Poesia dell’attesa di Adriano Vessichelli (Italia); sezione video-clip: REMEMBER ME di Michael S. U. Hudson (United Kingdom); Sezione Corti di fiction SILENCE AGAIN di Mohammad Kamal Alavi (Iran). Menzione speciale per il corto: CHIUSI ALLA LUCE di Nicola Piovesan (Italia).