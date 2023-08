Aula vara atto su accessi al mare per i disabili, Sammito: “E’ una vittoria, si provveda subito”

Gela. E’ evidente che fosse uno dei punti più atteso. L’approvazione della variazione di bilancio per gli accessi al mare in favore dei diversamente abili viene indicata come “una vittoria” dal presidente del civico consesso Salvatore Sammito, che anche in serata ha coordinato i lavori di aula. “L’amministrazione comunale avrà la possibilità di procedere da subito con l’installazione delle passerelle e dei sistemi migliori per assicurare la fruibilità dell’arenile ai diversamente abili – spiega Sammito – grazie al consiglio comunale tante famiglie avranno disagi minori. Siamo consapevoli che l’accesso alle spiagge è un pieno diritto dei diversamente abili che si trovano ad affrontare difficoltà certamente maggiori. L’attenzione deve essere massima”. Sammito ricorda inoltre che “il consiglio ha votato l’immediata esecutività del provvedimento portato in aula dall’amministrazione”. “Ritengo si debba procedere in tempi celeri”, aggiunge.