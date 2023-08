“Nel centrodestra ruolo primario segreterie”, Giannone: “Federico? Dc ha un coordinatore”

Gela. “Tra gli alleati del centrodestra c’è forte armonia. Abbiamo già chiaro il quadro su alcuni punti programmatici. Federico? Penso che gli interventi dovrebbero essere concordati con il partito”. Il coordinatore della Dc Natino Giannone ha spinto parecchio per strutturare una prima intesa politica del centrodestra allargato ad Italia Viva e a “Noi Moderati”. Si sono già tenute diverse riunioni e la linea dell’unità è prevalsa. “Ritengo, come ho già riferito agli alleati, che dovrebbero essere le segreterie a coordinare le attività e ad organizzare gli interventi pubblici, altrimenti si rischia una Babele e non va bene per nulla”, precisa l’esponente cuffariano. Il monito del coordinatore pare rivolto principalmente all’ex parlamentare Ars Pino Federico. Insieme al suo gruppo politico, ha aderito alla Dc e la scorsa settimana ha posto delle valutazioni anche sul futuro programmatico della coalizione di centrodestra, in vista delle prossime amministrative. Si è innescato un duro botta e risposta con il sindaco Lucio Greco. “Sul territorio, il responsabile della lista Dc ha un nome e un cognome – aggiunge Giannone – mi è stato dato questo compito. Apprezzo lo sforzo di Federico e mi fa piacere che sia nel nostro progetto, anche se ad onor del vero non è stato presente al congresso nazionale e in altre iniziative ufficiali e questo mi è dispiaciuto. Tengo a precisare che siamo noi ad occuparci della lista Dc. Se ci saranno altre liste a supporto, magari civiche, che ben vengano. Si deve però procedere gradualmente, ripeto confrontandosi con le segreterie dei partiti che sono la base di questa alleanza”. Per Giannone, l’esperienza Greco è “ormai superata”.