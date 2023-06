Autotrasportatore ubriaco vagava sulla 115 verso Gela, ha rischiato di essere travolto

Licata. In stato confusionale per via del troppo alcol assunto, ha rischiato di essere travolto dalle auto in transito su un tratto della Gela-Licata. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Un autotrasportatore quarantenne polacco aveva parcheggiato il proprio mezzo in un’area alle porte di Licata. Da lì, pare che si sia recato in centro in alcuni locali notturni. Avrebbe però alzato troppo il gomito e confuso dall’alcol, piuttosto che ritornare dove era parcheggiato il mezzo pesante, si è diretto verso Gela, a piedi. Lungo la strada è stato sfiorato da diverse auto in transito ad alta velocità.