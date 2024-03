Blitz “Ianus”, gli imprenditori: “Lo Stato dimostra la piena presenza sul territorio”

Gela. Il blitz antimafia “Ianus” di ieri viene indicato come uno sviluppo assolutamente necessario e positivo da tante forze, politiche e sociali. Tra queste, ci sono gli imprenditori di Sicindustria. “Sicindustria Caltanissetta esprime il proprio plauso alla Polizia di Stato che ha eseguito 55 misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale nisseno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. Ciò che è emerso dall’operazione Ianus – commenta Domenico Lorefice, presidente degli industriali nisseni – è la piena operatività dei due gruppi mafiosi presenti in questo territorio, i Rinzivillo e gli Emmanuello. È evidente dunque come la mafia continui a mostrare elementi di vitalità che noi abbiamo il dovere di contrastare con ogni mezzo. Lo Stato, con tutte le sue articolazioni, ha dimostrato ancora una volta di essere presente. A noi imprenditori, il compito di non abbassare mai la guardia”.