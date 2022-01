Blitz “Piramide”, revocati i domiciliari a Rapisarda: riesame ha accolto il ricorso

Rapisarda, davanti al gip agrigentino, ha spiegato che gli unici contatti li avrebbe avuti solo per la compravendita di un’automobile. Non ci sarebbe stato nessun rapporto per forniture di droga. Le indagini proseguono, ma per Rapisarda è arrivata la revoca dei domiciliari, con l’annullamento dell’ordinanza, richiesto dal difensore.