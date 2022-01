Una vita spesa per il lavoro e il sindacato: lutto Cgil, morto Rocco Cannì

“E’ una perdita che ci addolora e ci lascia sgomenti, abbiamo perso un compagno di tante battaglie sindacali e un grande amico. È stato protagonista di tante battaglie, per la difesa dei diritti dei lavoratori del settore metalmeccanico. Dove c’era un gruppo di lavoratori metalmeccanici che protestavano, era sempre presente. Sei stato un grande lavoratore, un dirigente sindacale importante, un compagno e un amico, una persona seria e onesta, di una umanità immensa e non sapevi mai dire di no a nessuno. Con lui si poteva parlare di tutto, di politica, di sindacato di cultura, di sport e abbiamo avuto anche discussioni molto accese tra noi, quando parlavamo di politica, ma anche nelle divergenze più profonde. Avevi un grande amore per tutta la tua famiglia. Nell’ ultima battaglia che hai affrontato contro il male che ti affliggeva e logorava hai resistito tantissimo, finché ne hai avuto le forze. Purtroppo ti sei dovuto arrendere a questa bestia che molte volte ha una forza grande da riuscire ad abbatterci”, scrivono dalla Camera del lavoro locale.