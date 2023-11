Buio pesto per il Gela Futsal che cade a Monreale

Gela. Il Gela Futsal non riesce a trovare la vittoria in quel di Monreale. Risultato finale per 4-2 in favore dei padroni di casa. A siglare le reti biancazzurre Azzolina e Caglià. La squadra, priva del tecnico Enzo Fecondo, squalificato nel turno precedente, parte dal primo minuto con Biasco, Da Sousa, Marchese, Azzolina e Caglià. Parte meglio il Monreale, che passa in vantaggio per primo ai danni del Gela, prima del pareggio di Azzolina. Il Gela ci crede e ci prova ma nel primo tempo la squadra di casa segna altri due gol.