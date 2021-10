Calcio a cinque, terza vittoria consecutiva per il Gela: 3-0 al Canicattì

Basti pensare che il portiere biancazzurro per quasi tutta la partita è stato inoperoso. Eppure il Canicattì si era presentato al palazzetto di Marchitello da capolista come il Gela, sei punti frutto di due vittorie. La differenza in campo è stata netta e la vittoria meritata. La sensazione è quella che difficilmente questa squadra perderà molti punti in campionato. In classifica Gela e Palazzolo in testa con 9 punti.