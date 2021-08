Calo del contagio Covid in città, 11 nuovi casi e 14 guariti: stabili anche i ricoveri

Gela. I numeri del contagio Covid in città, in questi ultimi giorni, vanno verso una tendenza al netto ribasso. Nelle ultime ventiquattro ore, sono undici i nuovi casi, tutti di pazienti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono quattordici. In totale, la curva dei positivi è a 647, con dodici ricoveri (in degenza ordinaria).