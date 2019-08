CANOA: BURGO E BECCARO NEL K2 1000 STACCANO PASS PER TOKYO2020

SEGHEDINO (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Samuele Burgo e Luca Beccaro portano l’Italia a Tokyo2020 nel K2 1000. Ai Mondiali di Seghedino, in Ungheria, gli azzurri, dopo aver occupato per gran parte della finale le prime posizioni, chiudono la gara al sesto posto, conquistando comunque una delle sei carte olimpiche in palio. Si tratta del secondo pass a cinque cerchi per la Nazionale di canoa kayak nella rassegna iridata in corso, dopo quello ottenuto ieri da Manfredi Rizza nel K1 200. La medaglia d’oro è andata alla Germania con Max Hoff e Jacob Schopf, in 3’20″53; sul podio Spagna (seconda) e Francia (terza).

Soddisfatti i due portacolori azzurri. “Siamo felicissimi per questa qualificazione olimpica, che era il nostro principale obiettivo. Avremmo voluto fare di più e arrivare a medaglia ma in gara il vento contrario ci ha un pò sfavoriti. Per adesso va bene così”, ha spiegato Burgo. “Siamo partiti bene col gruppo di testa per i primi cinquecento metri; nel finale però non siamo riusciti ad accelerare come al solito. Siamo comunque orgogliosi di rappresentare una barca così importante per la storia della nostra Nazionale”, ha dichiarato invece Beccaro.

