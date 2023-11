Capitan Gambuzza carica il Gela: “Daremo sempre il 110 per cento”

In questi giorni sono arrivati incoraggiamenti particolari, come quelli degli ex Unniemi e Levacovich, o dello stesso capitano Raffaele Gambuzza. “L’ho detto all’inizio, quando quasi nessuno scommetteva su di noi, e lo ribadisco adesso – dice – Siamo una squadra che darà del filo da torcere a tutti ma non siamo obbligati a vincere il campionato. Ci sono altri club più attrezzati. Questo non significa che ci tireremo indietro. Daremo il 110 per cento ogni partita ma non voglio illudere nessuno. Di sicuro abbiamo costruito un bel gruppo e vogliamo dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Il gol mancato? Sono un difensore non un attaccante… ma ci proverò ancora, statene certi”.