Casciana: “Presidenza Sammito sbilanciata a favore della minoranza del sindaco, applicato regole”

Gela. La seduta consiliare voluta dal centrodestra e tutta volta al tema di Macchitella lab ha scavato un solco ancora più profondo nella dialettica politica e non solo. Ieri, il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, che non era in aula nel corso della riunione per ragioni personali, ha comunque stigmatizzato i toni troppo aspri e la conduzione finale del meloniano Vincenzo Casciana. Per Sammito, sono “saltate tutte le regole” e anche la seduta di giovedì sera testimonierebbe “l’accanimento” contro l’amministrazione. Secondo Casciana, però, è proprio Sammito a rappresentare una presidenza fin troppo schierata con l’area politica del sindaco e assai poco imparziale. “E’ stata messa in discussione dal presidente Sammito la mia conduzione in aula dell’ultimo consiglio omunale. Sammito ha parlato di accanimento contro l’amministrazione e di conduzione inopportuna. Io ho applicato il regolamento consiliare seguendo le norme che sono chiarissime e le ho rispettate. Magari potrebbe essere utile se tutti consultassimo il regolamento. Forse – dice il capogruppo consiliare – qualcuno preferisce che le regole non vengano rispettate. Il mio ruolo come presidente del consiglio comunale facente funzioni mi imponeva una visione super partes che ho cercato di rispettare nelle scelte assunte in aula. Quanto dichiarato dal presidente Sammito è assolutamente da stigmatizzare. Gli interventi inopportuni volti, soprattutto in quest’ultimo periodo, non ad essere istituzionalmente corretti ma a cercare la polemica politica sono atteggiamenti, duole dirlo, che coinvolgono anche chi dovrebbe mantenere in consiglio, nei toni e nelle forme, un senso di correttezza istituzionale ma non ci riesce. Il presidente del consiglio comunale non è stato moderatore della situazione e, ancora peggio, a volte è stato il primo a generare modalità che non dovrebbero neanche entrare in una sede istituzionale”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, la presidenza di Sammito non rappresenta più i veri equilibri politici interni al consiglio.